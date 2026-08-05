В Польше высказались о планах по силовой отправке украинцев на родину

Польша не будет насильно возвращать на Украину мужчин призывного возраста. Об этом сообщил министр-координатор польских спецслужб Томаш Семоняк в эфире радиостанции Radio Zet.

«Мы решили, что не будем этого делать. То есть так, чтобы наша полиция задерживала таких людей (призывного возраста. — Прим. Ред.) и доставляла их [Украине]», — заявил Семоняк.

Он добавил, что любые силовые решения польской стороной не рассматриваются.

13 июля глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш во время пресс-конференции заявил, что все молодые украинцы, проживающие в Польше, должны вернуться на Украину, чтобы пополнить ряды ВСУ. По его мнению, депортировать на родину необходимо и тех украинских беженцев, которые «разъезжают на роскошных автомобилях» и нарушают общественный порядок в Польше.

До этого в Совете ЕС заявили о планах принять директиву, запрещающую въезд в Евросоюз граждан Украины, подлежащих мобилизации. Такой запрет может вступить в силу весной 2027 года. В случае принятия директивы, украинцы смогут въехать на территорию стран ЕС и получить временную защиту только, если подтвердят выполнение своих воинских обязательств. В качестве такого «подтверждения» может выступить как «документ, подтверждающий освобождение от воинских обязательств или их выполнение», так и обычный штамп в паспорте, поставленный украинскими пограничниками. Подобные правила коснутся в том числе женщин.

Ранее Зеленский призвал Запад вернуть на Украину бежавших от мобилизации.