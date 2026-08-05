Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

Стало известно о недовольстве Пашиняна работой министра обороны

«Грапарак»: Пашинян недоволен работой главы Минобороны Армении Папикяна
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Глава правительства Армении Никол Пашинян недоволен работой министра обороны республики Сурена Папикяна. Об этом сообщила газета «Грапарак» со ссылкой на собственные источники.

«Несмотря на то, что Пашинян переназначил Папикяна на пост министра обороны, из правительственных источников нам стало известно, что он крайне недоволен Папикяном из-за плачевного состояния дел в сфере», — говорится в публикации.

По данным издания, премьер-министр даже провел жесткий разговор с главой военного ведомства. Как выяснили журналисты, в одно время Пашинян собирался отправить в отставку Папикяна, но на должность министра обороны не нашлось другой подходящей кандидатуры.

Авторы материала пояснили, что направленное на Папикяна недовольство Пашиняна связано с общественной критикой. Речь идет об упреках со стороны граждан, связанных с растущими потерями в армии в мирное время.

2 августа президент Армении Ваагн Хачатрян переназначил Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Решение было принято после того, как правящая партия «Гражданский договор» выдвинула политика в качестве кандидата в главы кабинета министров.

Ранее в Армении первое заседание обновленного парламента началось со скандала.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!