Стало известно о недовольстве Пашиняна работой министра обороны

Глава правительства Армении Никол Пашинян недоволен работой министра обороны республики Сурена Папикяна. Об этом сообщила газета «Грапарак» со ссылкой на собственные источники.

«Несмотря на то, что Пашинян переназначил Папикяна на пост министра обороны, из правительственных источников нам стало известно, что он крайне недоволен Папикяном из-за плачевного состояния дел в сфере», — говорится в публикации.

По данным издания, премьер-министр даже провел жесткий разговор с главой военного ведомства. Как выяснили журналисты, в одно время Пашинян собирался отправить в отставку Папикяна, но на должность министра обороны не нашлось другой подходящей кандидатуры.

Авторы материала пояснили, что направленное на Папикяна недовольство Пашиняна связано с общественной критикой. Речь идет об упреках со стороны граждан, связанных с растущими потерями в армии в мирное время.

2 августа президент Армении Ваагн Хачатрян переназначил Никола Пашиняна на пост премьер-министра республики. Решение было принято после того, как правящая партия «Гражданский договор» выдвинула политика в качестве кандидата в главы кабинета министров.

Ранее в Армении первое заседание обновленного парламента началось со скандала.