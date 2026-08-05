В США забронировали почти все паспорта с изображением Трампа

Госдеп: в США забронировали уже 80% паспортов с изображением Трампа

Американцы за несколько дней забронировали 80% лимитированных паспортов с изображением действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.

По словам чиновника, в будущем госдеп предоставит больше возможностей подать заявление на редкий паспорт по всей стране, хотя изначально документ можно было получить только при личном посещении Вашингтонского паспортного агентства.

При этом подача заявления на получение паспорта будет открыта только с 8 августа.

В конце июня Трамп показал в социальной сети Truth Social дизайн нового американского паспорта.

В дизайне документа есть сам глава Белого дома, золотое тиснение и текст Декларации независимости. Кроме того, в паспорте изображена цифра 250 — в честь юбилея Соединенных Штатов.

На фоне большого спроса госдепартамент решил выпустить 250 тыс. таких паспортов и распространить их выдачу на все 27 паспортных агентств и центров в США. Изначально тираж документа составил около 30 тыс. экземпляров.

Ранее сообщалось, что США выпустят золотую монету с изображением Трампа.