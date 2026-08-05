Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В США забронировали почти все паспорта с изображением Трампа

Госдеп: в США забронировали уже 80% паспортов с изображением Трампа
realDonaldTrump/X

Американцы за несколько дней забронировали 80% лимитированных паспортов с изображением действующего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил в соцсети официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.

По словам чиновника, в будущем госдеп предоставит больше возможностей подать заявление на редкий паспорт по всей стране, хотя изначально документ можно было получить только при личном посещении Вашингтонского паспортного агентства.

При этом подача заявления на получение паспорта будет открыта только с 8 августа.

В конце июня Трамп показал в социальной сети Truth Social дизайн нового американского паспорта.

В дизайне документа есть сам глава Белого дома, золотое тиснение и текст Декларации независимости. Кроме того, в паспорте изображена цифра 250 — в честь юбилея Соединенных Штатов.

На фоне большого спроса госдепартамент решил выпустить 250 тыс. таких паспортов и распространить их выдачу на все 27 паспортных агентств и центров в США. Изначально тираж документа составил около 30 тыс. экземпляров.

Ранее сообщалось, что США выпустят золотую монету с изображением Трампа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!