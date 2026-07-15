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Бизнес

В США выпустят золотую монету с изображением Трампа

Бессент: США начнут чеканить золотую монету номиналом $1 с изображением Трампа
United States Mint

В США выпустят золотую монету номиналом $1 с изображением американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил глава минфина страны Скотт Бессент в социальной сети X.

«В честь 250-летия независимости Америки Монетный двор США начнет чеканку новой золотой монеты номиналом $1, чтобы почтить непреходящее наследие свободы и непреходящий символ патриотизма. На монете изображен президент Трамп», — написал министр.

Бессент отметил, что монета будет «прославлять силу американских ценностей и обещание нации».

В августе прошлого года выходящий в Германии журнал Compact выпустил серебряную монету, посвященную президенту России Владимиру Путину. По мнению журнала, российский лидер является «маяком надежды» для патриотов. Путин защищает христианские ценности, выступает против «радужных фантазий» и стремится к суверенному отечеству, которое утверждает себя в многополярном мировом порядке, а не подчиняется принуждению.

Ранее Трамп показал дизайн нового паспорта США.

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