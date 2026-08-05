Стало известно о тайной встрече экс-чиновников России и ЕС по Украине в Вене

Бывшие чиновники Великобритании, Франции, Германии и России в июле провели встречу в австрийской Вене якобы для обсуждения условий для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как стало известно агентству, на встрече присутствовал экс-советник по национальной безопасности Великобритании Тим Бэрроу, бывший статс-секретарь МИД ФРГ, экс-посол ЕС в России Маркус Эдерер, а также бывший высокопоставленный дипломат ЕС и Франции Пьер Вимон. При этом источники Bloomberg не уточнили, кто из бывших российских чиновников вошел в переговорную группу.

В начале июня лидеры стран «евротройки» по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским назвали условия для достижения мира на Украине. Первым пунктом в документе они призвали президента России Владимира Путина согласиться на немедленное и полное прекращение огня. Кроме того, политики потребовали надежных, «юридически обязательных» гарантий безопасности, а также оставили за Европой право развернуть на Украине иностранный военный контингент.

Ранее Песков назвал быстрый путь к миру на Украине.