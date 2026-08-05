Президент Бразилии Лула да Силва принял помощника Путина

Помощник президента РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Бразилию провел встречу с главой государства Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Об этом пишет РИА Новости.

На переговорах обсуждались актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, а также была затронута тема международной безопасности. Помощник российского лидера рассказал президенту Бразилии о договоренностях, которые были достигнуты в ходе иных двусторонних встреч. Речь идет о переговорах по линии Морской коллегии РФ, работой которой руководит Патрушев, с участием представителей различных ведомств и компаний.

4 августа президент РФ Владимир Путин созвонился с Луисом Инасио Лулой да Силвой, обсудив с ним международные проблемы, в том числе текущую ситуацию на Украине. По данным пресс-службы Кремля, российский лидер во время беседы выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске путей политико-дипломатического урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Кроме того, главы государств подтвердили, что РФ и Бразилия по многим принципиальным вопросам глобальной повестки придерживаются аналогичных или близких друг к другу подходов.

Ранее эксперт оценил кандидатуру президента Бразилии на роль посредника между РФ и Украиной.