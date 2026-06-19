Политолог Демчук: Запад не одобрит Лулу да Силву, как посредника по Украине

Заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ Артур Демчук в интервью «Ридусу» прокомментировал сообщения СМИ о просьбе украинского лидера Владимира Зеленского привлечь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву к мирным переговорам с Россией в качестве посредника.

По мнению эксперта, Запад может не одобрить кандидатуру главы латиноамериканского государства.

«На контрасте с проукраинскими европейскими политиками президент Бразилии выглядит более беспристрастным. Это его преимущество. Однако Запад может счесть, что Лула да Силва поддерживает российскую сторону из-за членства в BRICS», — сказал Демчук.

Другие политики Латинской Америки также не станут принимать активное участие в посредничестве на российско-украинских переговорах из-за сильной удаленности от конфликта, считает он.

Как сообщает бразильский портал UOL, на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции Зеленский добивался встречи с бразильским лидером и больше сорока минут излагал ему свою позицию. В правительстве страны считают, что Киев обратился именно к Луле да Силве, поскольку тот поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным, в отличие от европейских политиков.

Ранее Лула да Силва сообщил об усталости союзников Киева.