Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Эксперт оценил кандидатуру президента Бразилии на роль посредника между РФ и Украиной

Политолог Демчук: Запад не одобрит Лулу да Силву, как посредника по Украине
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ Артур Демчук в интервью «Ридусу» прокомментировал сообщения СМИ о просьбе украинского лидера Владимира Зеленского привлечь президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву к мирным переговорам с Россией в качестве посредника.

По мнению эксперта, Запад может не одобрить кандидатуру главы латиноамериканского государства.

«На контрасте с проукраинскими европейскими политиками президент Бразилии выглядит более беспристрастным. Это его преимущество. Однако Запад может счесть, что Лула да Силва поддерживает российскую сторону из-за членства в BRICS», — сказал Демчук.

Другие политики Латинской Америки также не станут принимать активное участие в посредничестве на российско-украинских переговорах из-за сильной удаленности от конфликта, считает он.

Как сообщает бразильский портал UOL, на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции Зеленский добивался встречи с бразильским лидером и больше сорока минут излагал ему свою позицию. В правительстве страны считают, что Киев обратился именно к Луле да Силве, поскольку тот поддерживает контакты с президентом России Владимиром Путиным, в отличие от европейских политиков.

Ранее Лула да Силва сообщил об усталости союзников Киева.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!