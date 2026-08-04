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Политика

В Совфеде объяснили, чем обернулся для Киева 40-дневный план Зеленского

Сенатор Басюк: 40-дневный план Зеленского провалился, РФ дала адекватный ответ
Axel Schmidt/Reuters

Рассчитанный на 40 дней план президента Украины Владимира Зеленского, который был направлен на демонстрацию военных успехов и получение дополнительной поддержки со стороны Запада, обернулся для Киева тяжелыми последствиями. Об этом заявил ТАСС зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк.

По его словам, Киев хотел нанести ущерб российской инфраструктуре, изолировать Крым и дестабилизировать ситуацию в России перед выборами, однако не достиг этих целей.

«Ответ мы также даем более чем адекватный. Для Киева их 40-дневный план оборачивается и тяжелейшей ситуацией на фронте, где продвижение российских войск системно, и потерями портов и судоходства в Черном море, и утратой сотен АЗС, и политическим кризисом», — сказал Басюк.

Он добавил, что расслабляться не стоит, поскольку Киев намерен продолжать план Зеленского даже после истечения 40-дневного срока.

3 августа глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продолжит операцию против России, несмотря на истечение 40 дней. Он призвал «не цепляться за сроки», поскольку «главное — результат».

25 июня Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России «ради побуждения к окончанию войны». Он уточнил, что поставил такую задачу СБУ.

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.

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