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Автомобили

Видео: мигранты в Сеуте выпрыгивают из грузовиков на ходу, чтобы избежать депортации

В Сеуте на видео попало, как мигранты прыгают с грузовиков, избегая депортации

В испанском анклаве Сеута на севере Африки мигранты, которых военные вывозят к марокканской границе для депортации, начали выпрыгивать из грузовиков на оживленных трассах, пытаясь спастись. Об этом сообщил Telegram-канал «Радио Sputnik».

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, что мужчина на ходу выпрыгивает из автомобиля военных и бежит по проезжей части в обратном направлении.

До этого в конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов проникли на территорию испанского анклава в Северной Африке. Как утверждает Associated Press, это произошло из-за ложных постов в соцсетях. В них говорилось о том, что граница между Марокко и испанской Сеутой стала более проходимой. Эти записи стремительно завирусились. Увидев их, многие марокканцы решили, что появился шанс быстро попасть в Европу. К границе устремились переполненные автобусы, поезда и такси.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч мигрантов штурмуют испанскую границу, погибли 19 человек.

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