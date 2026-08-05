В России разрешили благоустраивать лесные тропинки

Президент России Владимир Путин подписал закон о благоустройстве лесных тропинок под пешеходные, велосипедные и беговые маршруты. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В Лесной кодекс вносятся изменения, разрешающие обустраивать дорожки по уже существующим тропинкам под деревьями в рекреационных лесах при условии, что это не потребует сплошной или выборочной вырубки.

Нововведение касается размещения велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, троп, лыжных и роллерных трасс, а также элементов благоустройства лесного участка — беседок, навесов, лавочек, туалетов, объектов освещения и урн.

До этого авторы документа поясняли, что многие тропы, которые жители используют для отдыха уже долгое время, юридически числятся лесными землями, из-за чего их было нельзя официально облагораживать. В связи с этим граждане, включая родителей с детскими колясками, пожилых людей, инвалидов и другие маломобильные группы, вынуждены пользоваться необустроенными стихийными тропинками.

Ранее Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе.