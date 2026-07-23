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Общество

В России разрешили благоустраивать лесные тропинки

Госдума утвердила законопроект о благоустройстве лесных тропинок
Shutterstock/Lena_Sokolova

Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который позволяет обустраивать пешеходные, велосипедные и беговые маршруты в лесах по уже существующим тропам. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива была внесена на рассмотрение парламентариями в начале года. Новые нормы вносят корректировки в Лесной кодекс, разрешая прокладку дорожек в рекреационных зонах по уже имеющимся грунтовым тропам, включая те, что проходят под кронами деревьев. Ключевым требованием является запрет на любые сплошные или выборочные вырубки лесных массивов.

Ко второму чтению законопроекта действие документа предложили распространить также на территории городских лесов.

Авторы документа поясняют, что многие тропы, которые жители используют для отдыха уже долгое время, юридически числятся лесными землями, из-за чего их нельзя официально облагораживать. В связи с этим граждане — включая родителей с детскими колясками, пожилых людей, инвалидов и другие маломобильные группы — вынуждены пользоваться необустроенными стихийными тропинками. В связи с этим необходимость их благоустройства очевидна, подчеркивается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье благоустроят два лесопарка.

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