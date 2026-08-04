Для всей Европы может плохо обернуться обострение конфликта со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет словацкое издание Slovo.

«В наступившем году Зеленский перешел в нападение, которое влечет очень серьезные последствия, а они затронут нас всех на европейском субконтиненте. <…> Никто не хочет вслух порассуждать о том, каким может быть и будет ответ. Или воинствующие субъекты думают, что русские все стерпят?» — сказано в статье.

Автор публикации выразил мнение, что обострение конфликта со стороны украинского лидера является очень опасным шагом. Он отметил, что атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) на нефтеперерабатывающие заводы России способствуют возникновению парникового эффекта и повреждению озонового слоя.

До этого подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский утратил возможность рационально вести конфликт против России, и об этом говорит его план с ударами по РФ.

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.