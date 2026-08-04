Путин посмертно наградил главного инженера Запорожской АЭС Яковлева

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«За мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга, наградить: Яковлева Александра Александровича — главного инженера обособленного подразделения акционерного общества «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» «Запорожская АЭС» (посмертно)», — говорится в тексте.

15 июля беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал служебный автомобиль Запорожской атомной станции, в котором находился Александр Яковлев. Главный инженер АЭС, отвечавший за реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива, получил несовместимые с жизнью травмы. Также погиб водитель. Комментируя ситуацию, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по станции создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что МАГАТЭ не требовало наказать виновных в гибели Яковлева.

Ранее в Общественной палате РФ рассказали, до какого момента ВСУ будут бить по ядерным объектам.