Лихачев раскритиковал МАГАТЭ из-за комментария о гибели главного инженера ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не требовало наказать виновных в гибели главного инженера Запорожской атомной электростанции (АЭС) Александра Яковлева. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает ТАСС.

«МАГАТЭ отреагировало на этот факт, сказав о неприемлемости атак на персонал. Но это опять были общие оценки. К сожалению, адресной критики и указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало», — отметил глава государственной корпорации.

Он заверил, что «Росатом» продолжит настойчиво ставить соответствующие вопросы перед МАГАТЭ и оповещать о происходящем «все человечество». По словам Лихачева, меры будут приниматься на фоне нарастающей озлобленности и целенаправленности ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару, являющемуся городом — спутником ЗАЭС.

15 июля беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль Запорожской атомной станции, в котором находился Александр Яковлев. Главный инженер АЭС, отвечавший за реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива, получил несовместимые с жизнью травмы. Также погиб водитель. Комментируя ситуацию, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркнул, что нанесение ударов по станции создает серьезную угрозу ядерной безопасности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Общественной палате РФ рассказали, до какого момента ВСУ будут бить по ядерным объектам.