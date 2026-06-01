В МИД Казахстана опровергли информацию о создании центров для мигрантов из ЕС

Министерство иностранных дел Казахстана опровергло информацию о возможном создании на территории страны центров для размещения мигрантов, которым отказали в убежище в странах Европейского союза (ЕС).

«Насколько мне известно, таких переговоров нет», — сообщил официальный представитель ведомства Ерлан Жетыбаев.

По его словам, в настоящее время между сторонами обсуждаются вопросы упрощения визового режима, а также соглашение о возвращении граждан, которые незаконно находятся на территории других стран.

Издание Politico писало, что власти Нидерландов, Австрии, Дании, Германии и Греции рассматривают возможность создания так называемых центров возврата за пределами ЕС. Среди потенциальных стран-партнеров в публикации упоминались Казахстан и Узбекистан. Европейские государства, по данным издания, изучают варианты сотрудничества с третьими странами в обмен на инвестиции и либерализацию визового режима.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе опасаются новой волны миграции из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
