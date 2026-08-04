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Политика

В Армении избрали вице-спикера парламента

Член партии Пашиняна Айк Конджорян стал вице-спикером парламента Армении
David Mdzinarishvili/Reuters

Вице-спикером парламента Армении избран кандидат от правящей фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян. Об этом сообщила председатель счетной комиссии парламента Лилит Минасян во время заседания, трансляция которого велась на Youtube-канале.

«Из 105 депутатов в голосовании приняли участие 91. Голоса распределились следующим образом: «за» проголосовало 63, «против» — 28», — пояснила она.

Оппозиционная фракция «Сильная Армения» заявила, что голосовала против кандидата от правящей партии. А фракция «Армения» не принимала участие в выборах.

Парламенту предстоит выбрать еще двух вице-спикеров: одного представителя от правящей фракции и одного представителя оппозиции.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считался правящий «Гражданский договор», который возглавляет действующий премьер-министр Никол Пашинян. Его главным соперником был блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

Партия Пашиняна победила на выборах, получив право единолично формировать правительство страны. Как прошли выборы в Армении и что будет с отношениями Москвы и Еревана в будущем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашинян вновь стал премьером Армении

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