СМИ: Сирия готова сократить импорт нефти из России из-за США

Сирия согласилась сократить импорт российской нефти в рамках продолжающихся переговоров с США по снятию санкционного статуса государства — спонсора терроризма. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

По их словам, американские чиновники заявили, что решение Сирии о сокращении импорта нефти из России «повысит шансы на быстрое снятие статуса без осложнений».

Один из собеседников заявил, что Сирия вынуждена закупать нефть у России из-за санкций, которые мешают поиску других партнеров. Дамаск заявляет, что готов к «радикальным изменениям» и уже ищет альтернативных поставщиков, но для этого необходима прежде всего отмена ограничительных мер.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты снимут с Сирии статус государства — спонсора терроризма. Дипломат подчеркнул, что отмена санкции в отношении ближневосточной страны откроет доступ к международной торговле и инвестициям, даст Сирии шанс на восстановление и откроет новую главу в истории ее народа.

Ранее Трамп заявил о планах США исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма.