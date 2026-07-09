США снимут с Сирии статус государства — спонсора терроризма

США снимают с Сирии статус государства — спонсора терроризма. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает CNN.

Дипломат подчеркнул, что отмена санкции в отношении ближневосточной страны откроет доступ к международной торговле и инвестициям, даст Сирии шанс на восстановление и откроет новую главу в истории ее народа.

Рубио добавил, что стабильная Сирия, живущая в мире с собой и соседними государствами, принесет пользу не только Ближнему Востоку, но и всему миру. По словам госсекретаря, 8 июля администрация президента США уведомила конгресс о своем намерении снять этот статус после 45-дневного предварительного уведомления.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Башара Асада «закончилось». Он оставил пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». 29 января 2025 года президентом Сирии на переходный период был официально назначен Ахмед аш-Шараа.

Ранее президент США заявил о планах исключить Сирию из списка стран — спонсоров терроризма.