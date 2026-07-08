Трамп заявил о планах США исключить Сирию из списка стран-спонсоров терроризма

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты исключат Сирию из своего списка стран-спонсоров терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, нам стоит (это сделать — «Газета.Ru»). Да, я так и сделаю», — сказал Трамп в ходе встречи с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

В апреле силы международной коалиции во главе с США завершили вывод своих сил из Сирии.

В конце мая Трамп заявил в соцсети Truth Social, что назначил новым спецпосланником по Сирии и Ираку действующего посла США в Турции Тома Баррака. по мнению правительства Сирии, решение Вашингтона завершить свою военную миссию в стране «отражает общую оценку, согласно которой условия, изначально потребовавшие» американского военного присутствия в сирийском государстве — «а именно противодействие региональному подъему ИГИЛ (организация запрещена в России) — кардинально изменились».

Ранее Макрон сделал заявление после взрывов во время его визита в Сирию.