В Сербии согласились с прогнозом Путина о разделе Украины

Politika: заявление Путина о распаде Украины на две части уже стало реальностью

Заявление президента России Владимира Путина о разделе Украины на западную и восточную части уже стало реальностью, пишет сербская газета Politika.

В статье отмечается, что восточная часть страны в перспективе перейдет под контроль РФ, а другие соседи Украины претендуют на западную часть государства.

«Судьба Украины, такой, какой мы знали ее в составе СССР, в принципе предрешена. Раздел на две части, восточную и западную, — уже практически реальность», — говорится в публикации.

В материале указано, что Украина находится на грани распада, и в Европе это понимают. Польша уже проявляет свои «территориальные амбиции», Румыния и Венгрия также не собираются «долго сдерживаться». Автор считает, что раздел Украины может сопровождаться бунтом или гражданской войной.

Путин в День Военно-морского флота встретился в Санкт-Петербурге с моряками и командующими флотами. Беседуя с ними, российский лидер заявил, что специальная военная операция рано или поздно закончится, а у него нет сомнений в том, что Россия победит. При этом глава государства допустил, что Украина «в конце концов» потеряет свои западные земли, которые были «подарком Сталина». По его мнению, эти территории могут со временем оказаться в составе Польши, Венгрии или Румынии. О чем еще говорил президент с военными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ вспомнили пророческие слова Путина о «бале вампиров» на Западе.