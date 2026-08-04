Дагделен: посла Украины Макеева после слов о РФ необходимо выслать из Германии

Посла Украины Алексея Макеева после слов о России необходимо выслать из Германии. Об этом написала внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в социальной сети X.

По мнению эксперта, украинский посол пытается диктовать Германии, кого ей следует избирать, а кого нет.

«Это не дипломатия, это вмешательство», подчеркнула Дагделен.

Она добавила, что федеральное правительство Германии, «у которого еще остались остатки достоинства», давно бы вызвало этого дипломата.

Накануне Макеев в интервью газете Die Welt раскритиковал партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и обвинил их в получении указаний из России. Это вызвало резкую критику в политическом обществе ФРГ.

В частности, лидер немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Сара Вагенкнехт в соцсети X обвинила Макеева во вмешательстве в выборы в восточных регионах ФРГ. Политик подчеркнула, что дипломат утратил чувство меры, а его тон она назвала наглостью.

Ранее сообщалось, что Германия решила стать самым щедрым в НАТО спонсором украинской армии.