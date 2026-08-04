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Политика

В Италии сделали заявление о приостановке Шенгена с Испанией

МИД Италии: приостановка Шенгена с Испанией не направлена против Мадрида
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Приостановка действия Шенгенского соглашения Италии с Испанией является временной мерой, не направленной против Мадрида. Об этом заявил министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози, его цитирует газета Corriere della Sera.

«Эта мера не направлена против Испании или любой другой страны-партнера. Это решение носит превентивный характер, чтобы лучше обеспечивать национальную безопасность и сохранить контроль над ситуацией внутри ЕС», — сказал глава ведомства во время видеовстречи с коллегами по ЕС, экстренно созванной по требованию Рима в связи с миграционным кризисом в Сеуте.

О приостановке соглашения между странами писала 31 июля газета La Stampa со ссылкой на данные МВД. Как уточнили тогда власти Италии, решение принято на основании последних данных, рассмотренных на заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ под председательством главы МВД Маттео Пьянтедози.

В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов проникли на территорию испанского анклава в Северной Африке. Как утверждает Associated Press, это произошло из-за ложных постов в соцсетях. В них говорилось о том, что граница между Марокко и испанской Сеутой стала более проходимой. Эти записи стремительно завирусились. Увидев их, многие марокканцы решили, что появился шанс быстро попасть в Европу. К границе устремились переполненные автобусы, поезда и такси.

Ранее в Сеуте на видео попало, как мигранты прыгают с грузовиков, избегая депортации.

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