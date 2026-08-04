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Политика

«Портал в ад»: Слуцкий о 40-дневном плане Зеленского для Украины

Слуцкий: план Зеленского по давлению на РФ обернулся порталом в ад для Украины
Павел Бедняков/РИА Новости

В ответ на 40-дневный план Зеленского по давлению на Россию Москва нарастила удары по объектам украинской логистики и энергетики. Это стало «порталом в ад» для самой Украины, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«[Реализация плана Зеленского] привела к тому, что Россия изменила характер проведения СВО, усилив отработку ударов по логистическим узлам и украинской энергоструктуре», — рассказал политик.

По его словам, время предупреждения о красных линиях прошло. Сейчас Украина планомерно отрезается российской армией от путей оружейных поставок, а также ее может ожидать самая тяжелая зима.

В рамках 40-дневного плана Украина сосредоточила силы на ударах по гражданским объектам и мирным гражданам. К таким террористическим актам относится удар по колледжу в Старобельске, а также атака дронов на пляж в Геленджике, сказал Слуцкий. Он добавил, что при этом на поле боя Киев не добился никаких успехов, в то время как российские войска продвигаются вперед.

3 августа украинский БПЛА нанес удар по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Семь человек не выжили. Пострадали 40 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мирошник заявил об усилении ударов ВСУ по гражданским объектам.

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