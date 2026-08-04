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Политика

Власти Испании установят морские заграждения на границе с Марокко после наплыва нелегалов

Абделькадер: власти Мелильи установят морские заграждения на границе с Марокко
Andrea Comas/Reuters

Власти испанской Мелильи установят морские заграждения на границе с Марокко на фоне недавнего миграционного кризиса. Об этом сообщила представитель правительства королевства в Мелилье Сабрина Мох Абделькадер, передает El Pais.

При этом чиновник подчеркнула, что ситуация в этом городе все еще значительно отличается от Сеуты и заграждения также адаптируют под условия в Мелилье.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее испанский кабмин уволил сотрудницу, опубликовавшую число прибывших в Сеуту мигрантов.

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