Власти Турции призвали принять меры из-за атак на суда в Черном море

Турция выражает обеспокоенность из-за атак украинских беспилотников на турецкие суда в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД республики.

«Призываем все заинтересованные стороны незамедлительно принять конкретные меры для обеспечения безопасности мореплавания», — говорится в заявлении министерства.

В МИД уточнили, что безопасность турецких граждан является безусловным приоритетом Анкары. Кроме того, эскалация в Черном море без принятия превентивных мер может иметь серьезные негативные последствия, в том числе для глобальной продовольственной безопасности, добавили турецкие дипломаты.

Газета Cumhuriyet сообщила об атаке на судно в Черном море вечером 3 августа. По его данным, турецкое судно Nadezhda следовало в Россию под флагом Камеруна. Оно перевозило свежие овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск. В результате атаки ранения получили четыре моряка, в том числе трое граждан Турции. На судне вспыхнул пожар.

Ранее КТК остановил погрузку нефти после атаки дронов на два танкера.