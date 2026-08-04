В суд поступило дело Надеждина об участии в иностранной организации

В Москве суд рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) за участие в деятельности иностранной организации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мосгорсуда.

Уточняется, что во вторник Никулинский районный суд города столицы зарегистрировал дело об административном правонарушении по ст. 20.33 КоАП РФ в отношении Надеждина.

«Из поступивших в суд материалов следует, что на интернет-ресурсе «Медуза-Live» размещена ссылка на видеоинтервью Б. Надеждина, размешенное на видеохостинге YouTube, на каналах Meduza (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией), Meduza/Podkasts. В 2023 году деятельность организации Medusa Project, кому принадлежат данные ресурсы, признана нежелательной не территории России», — сказали в пресс-службе.

Накануне Надеждин у себя в соцсетях рассказал, что уехал из России во Францию. Он добавил, что сейчас ему необходимо «осмотреться и понять, как жить дальше».

19 июля он объявил о прекращении избирательной кампании в Госдуму, поскольку закон не позволяет ему избираться. По словам политика, причиной закрытия кампании стало давление государства. Надеждин отметил, что не готов подвергать риску тех, кто поддерживает его: семью, штаб и сторонников.

Ранее стало известно о попытках взыскать с Надеждина полуторамиллионный долг.