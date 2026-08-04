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Политика

Власти Грузии назвали причину «русофобных» настроений среди оппозиции

Премьер Кобахидзе: грузинская оппозиция стала «русофобной» по указке извне
Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Грузинская оппозиция стала «не любить» Россию лишь после того, как ей приказали это делать внешние силы. Такое мнение выразил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, грузинская оппозиция объявила Россию своим «заклятым врагом» после того, как она начала специальную военную операцию на Украине.

«У граждан Грузии «без родины» больше болит сердце за Украину, чем за Грузию, потому что у них такая директива», — написал Кобахидзе, назвав эмоции оппозиционеров фальшивыми.

Грузинская оппозиция действует по заданиям внешних сил, соответственно их родиной является не Грузия, а «глубинное государство», подчеркнул Кобахидзе.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что нападение на россиянку в Грузии и митинг в защиту нападавшего — это провокация оппозиционных сил, которые получают средства из-за рубежа и стремятся разрушить налаживающиеся отношения между Тбилиси и Москвой.

Ранее в Грузии задержали митингующих за оскорбительные плакаты.

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