Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

На Украине заявили о нехватке денег для финансирования энергетического сектора

Премьер Корецкий: украинской энергетике перед сложной зимой не хватает €650 млн
Sofiia Gatilova/Reuters

Для финансирования энергетического сектора Украины в преддверии сложной зимы не хватает около €650 млн, заявил глава правительства страны Сергей Корецкий. Об этом сообщает 24-й канал украинского телевидения.

На прошедшем в Киеве совещании с иностранными дипломатами Корецкий сказал, что перед отопительным сезоном энергетика страны испытывает недостаток финансирования в размере около €650 млн. Он подчеркнул, что собранных Фондом поддержки энергетики Украины более €2 млрд недостаточно. По словам премьер-министра, темпы мобилизации помощи нельзя снижать, поскольку зима объективно будет сложной.

Комментируя слова Корецкого, бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X отметила, что никакая вложенная в энергетическую инфраструктуру помощь не принесет реальных результатов, пока продолжаются боевые действия. Поэтому население страны «обречено».

3 августа директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Украина не готова к зимним атакам на энергетическую инфраструктуру.

Ранее Украине предрекли зимний коммунальный коллапс.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Продавцы жилья могут оставить вам «вечных жильцов». Легко ли их выписать и как не попасться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!