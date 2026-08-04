На Украине заявили о нехватке денег для финансирования энергетического сектора

Для финансирования энергетического сектора Украины в преддверии сложной зимы не хватает около €650 млн, заявил глава правительства страны Сергей Корецкий. Об этом сообщает 24-й канал украинского телевидения.

На прошедшем в Киеве совещании с иностранными дипломатами Корецкий сказал, что перед отопительным сезоном энергетика страны испытывает недостаток финансирования в размере около €650 млн. Он подчеркнул, что собранных Фондом поддержки энергетики Украины более €2 млрд недостаточно. По словам премьер-министра, темпы мобилизации помощи нельзя снижать, поскольку зима объективно будет сложной.

Комментируя слова Корецкого, бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X отметила, что никакая вложенная в энергетическую инфраструктуру помощь не принесет реальных результатов, пока продолжаются боевые действия. Поэтому население страны «обречено».

3 августа директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что Украина не готова к зимним атакам на энергетическую инфраструктуру.

Ранее Украине предрекли зимний коммунальный коллапс.