ЕС требует от Испании информацию о числе мигрантов из Марокко

ЕС потребовал от Испании информации о числе мигрантов, вернувшихся в Марокко

Послы стран-членов Европейского союза 3 августа потребовали от Испании предоставить подтверждения заявлений о количестве мигрантов, уже вернувшихся в Марокко. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназваных дипломатов.

По словам собеседников издания, Мадрид высказался в «несколько резком» тоне, критикуя реакцию европейских лидеров на миграционный кризис. При этом некоторые страны объединения считают, что Испания своей политикой сама поощряла прибытие мигрантов.

4 августа состоится видеоконференция глав МВД стран – членов ЕС. Ожидается, что эта встреча предоставит министрам первую возможность вместе изучить произошедшее в Сеуте и сосредоточиться на том, какие уроки должен извлечь ЕС, рассказал европейский дипломат.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно выслать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее четыре страны ЕС не подписали письмо с критикой Испании из-за кризиса в Сеуте.