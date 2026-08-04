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Политика

Нетаньяху заявил о разногласиях с Трампом

Нетаньяху подтвердил разногласия с Трампом по соглашению с ХАМАС
Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о разногласиях с президентом США Дональдом Трампом в вопросе мирного соглашения с палестинской группировкой ХАМАС. Об этом сообщает телеканал «Аль Джазира».

«У меня есть разногласия с президентом Трампом, которые я не скрываю, по поводу недавнего соглашения с ХАМАС», — заявил Нетаньяху.

По его словам, прежде чем переходить к этапу восстановления сектора Газа, ХАМАС должен быть разоружен, а сам сектор Газа демилитаризован.

До этого Трамп заявил, что Совет мира на переговорах с лидерами ХАМАС 30 июля, достиг «исторического соглашения» о полном разоружении группировки и всех других вооруженных формирований в Газе. По словам американского лидера, это стало важным шагом на пути к тому, чтобы Газой управляло новое палестинское правительство, которое будет тесно сотрудничать с Советом мира.

Источник в ХАМАС сообщил Reuters, что в проекте соглашения оговаривается, что тяжелое вооружение будет храниться и находиться под контролем только палестинской администрации, и это оружие не может быть передано Израилю. Кроме того, ХАМАС требует от Израиля прекратить нападения на Газу и вывести свои войска. Отмечается, что израильская сторона «очень скептически» относится к этому плану. Также возникли вопросы о том, сколько времени займет этот процесс. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в WSJ указали на изменения в отношении Трампа к Нетаньяху.

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