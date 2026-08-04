Зеленский поставил задачу повлиять на отношения России и Китая

В ходе совещания с украинскими послами Владимир Зеленский поставил задачу активнее работать над отношениями с Китаем, чтобы не допустить полной поддержки Москвы со стороны Пекина. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Нужно искать диалог с Китаем, если не хочется, чтобы Китай полностью поддерживал россиян. Если он думает о будущем с Россией и не видит там других стран, все это нужно строить», — сказал Зеленский.

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва высоко ценит конструктивную, взвешенную позицию Пекина по Украине, которая основана на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования.

Лавров отметил, что урегулирование кризиса основано на установлении и устранении его первопричин, как это и предполагается применительно ко всем конфликтам в соответствии с положениями инициативы, которую председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в области глобальной безопасности.

Ранее МИД КНР заявил о новом этапе отношений Китая и России.