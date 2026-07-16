Лавров высоко оценил позицию Китая по Украине

Позиция Китая по ситуации вокруг Украины носит конструктивный и взвешенный характер. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в статье для газеты «Коммерсантъ».

Он подчеркнул, что Москва высоко ценит конструктивную, взвешенную позицию Пекина по Украине, которая основана на глубоком понимании генезиса кризиса и путей его политического урегулирования. Лавров отметил, что урегулирование кризиса основано на установлении и устранении его первопричин, как это и предполагается применительно ко всем конфликтам в соответствии с положениями инициативы, которую председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в области глобальной безопасности.

30 июня заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Китай призывает Россию и Украину как можно скорее возобновить переговоры для заключения мирного договора. По его словам, Пекин сохраняет объективную позицию по конфликту между странами, руководствуясь принципами, предложенными Си Цзиньпином.

Ранее МИД КНР заявил о новом этапе отношений Китая и России.