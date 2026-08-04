Reuters: США хотят закрыть пять представительств, в том числе в Японии и Канаде

США намерены закрыть пять зарубежных дипломатических миссий, в том числе в Японии и Канаде. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Госдеп планирует закрыть дипмиссии в Гренаде, Японии, Индонезии, Камеруне и Канаде.

Собеседники издания утверждают, что закрытие представительств связано в первую очередь с сокращением персонала, а не с каким-либо конкретными геополитическими событиями.

28 июля источник в Госдепе США сообщил, что Вашингтон собирается восстановить свое посольство в Ливии в рамках дипломатических усилий по объединению страны, разделенной на две части.

США закрыли свое посольство в Триполи в июле 2014 года. Это произошло из-за обострившихся столкновений между вооруженными группировками. Сейчас американская дипмиссия в Ливии находится в Тунисе.

Ранее в МИД прокомментировали назначение нового посла США в России.