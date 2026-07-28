США спустя 12 лет восстановят свое посольство в Ливии

В Госдепе заявили о планах США восстановить свое посольство в Триполи

США собираются восстановить свое посольство в Ливии в рамках дипломатических усилий по объединению страны, разделенной на две части. Об этом заявил газете «Коммерсантъ» («Ъ») неназванный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

По его словам, такое решение говорит о том, что Вашингтон поддерживает «усилия Ливии по объединению ее политических, экономических и силовых институтов для расширения экономического сотрудничества и сотрудничества в области безопасности».

«Создание этого дипломатического комплекса позволит увеличить ритм американских правительственных визитов в Ливию, сохраняя при этом необходимый уровень безопасности», — сказал собеседник издания.

Госдеп 20 июля направил конгрессу США специальное уведомление, в котором заявил, что открытие посольства даст возможность защитить интересы Соединенных Штатов, которым бросает вызов присутствие в Ливии РФ.

«Нестабильность в стране привела к усиленному вмешательству со стороны равных по силе конкурентов, особенно России, которая угрожает целям США и их союзников в Северной Африке», — отмечается в этом документе, отрывок из которого приводит «Ъ».

США закрыли свое посольство в Триполи в июле 2014 года. Это произошло из-за обострившихся столкновений между вооруженными группировками. Сейчас американская дипмиссия в Ливии находится в Тунисе.

«Она известна как внешний офис Госдепартамента США по Ливии»,— уточнил представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов.

До этого сообщалось о попытках США вытеснить Россию из Ливии.

В Ливии на данный момент действует двоевластие: в Триполи на западе страны базируется правительство национального единства, которое возглавляет Абдельхамид Дбейба и поддерживается со стороны ООН. В свою очередь в Тобруке на востоке Ливии заседает палата представителей. Восточную часть контролирует Ливийская национальная армия во главе с Халифом Хафтаром, у которого хорошие отношения с Кремлем. В частности, в 2023 и 2025 году Хафтар встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Ранее в Ливии назвали незаконным задержание по делу об атаке на посольство США.