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Политика

В МИД прокомментировали назначение нового посла США в России

Захарова: Россия не драматизирует ситуацию с назначением нового посла США
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва не драматизирует ситуацию с назначением нового посла США в России. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Сюжет с новым американским послом, скорее, относится не к области двусторонних отношений, а к общей кадровой картине в США. Поэтому ситуацию не драматизируем, исходя из того, что это внутреннее дело американцев», — сказала дипломат.

Захарова рассказала, что вакантными по причине разного рода внутриполитических перипетий остаются 59% должностей послов США, в том числе в России.

Предыдущим послом США в Москве и первой женщиной во главе американской дипмиссии в РФ была Линн Трейси. Она заняла этот пост в январе 2023 года, а завершила свою работу 27 июня 2025-го. Перед возвращением в США дипломат попрощалась с россиянами строчками из «К Чаадаеву» А.С. Пушкина.

В мае заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США в вопросах нормализации дипотношений слегка продвигаются, но процесс идет достаточно медленно, — «час по чайной ложке».

Ранее в МИД РФ упрекнули США в невыполнении обещания, данного «на самом высоком уровне».

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