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Политика

Глава правительства Британии ушел в отпуск через две недели после вступления в должность

Премьер-министр Британии Бернем отправился в отпуск, проработав всего две недели
Keystone Press Agency/Global Look Press

Британский премьер-министр Энди Бернем ушел в отпуск спустя всего две недели после того, как стал главой правительства страны. Об этом, ссылаясь на представителя правительственной канцелярии, сообщает издание The Times.

По сведениям газеты, премьер будет отдыхать до конца этой недели. В отпуске Бернем продолжит получать отчеты о работе правительства. На Даунинг-стрит отказались уточнить, где именно будут находиться Бернем и члены его семьи.

Представитель правительственной канцелярии объяснил столь скорый уход премьер-министра в отпуск тем, что перед переездом в Лондон Бернем провел кампанию по избранию в палату общин парламента, после чего усердно готовился к занятию поста главы правительства. В отсутствие премьера самым высокопоставленным членом правительства будет канцлер герцогства Ланкастерского и первый государственный секретарь Луиз Хейг.

Депутат парламента от правопопулистской партии Reform UK Ли Андерсон заявил, что Бернем фактически отказался выполнять свои обязанности. По словам парламентария, Бернем сбежал за границу ради приятной поездки. Он подчеркнул, что серьезно настроенный на руководство страной глава правительства не ведет себя подобным образом.

20 июля Бернем вступил в должность премьера Великобритании, получив от Карла III мандат на формирование правительства.

Ранее Медведев назвал Бернема «премьером мелкобритании».

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