Политолог оценил эффект от введенных США пошлин в отношении 60 стран

Эффект от введения администрацией США новых пошлин в отношении 60 стран будет смазанным, поскольку предусмотрено большое количество исключений для разных категорий товаров. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Во-вторых, немалое количество государств, включая ключевых торговых партнеров Вашингтона, уже на протяжении более года сталкиваются с тарифным давлением, которое превышает отметку в 10–15%», — отметил эксперт.

По его словам, сейчас страны не видят смысла заключать каких-либо соглашений с Соединенными Штатами до выборов в конгресс, по результатам которых, с высокой долей вероятности, одержат победу демократы, которые могут отменить ранее введенные пошлины.

В самих же США новые тарифы могут разогнать инфляцию, что вынудит ФРС повысить ключевую ставку. Что касается России, эффект от ограничений будет крайне мал, так как торговый оборот между странами небольшой, добавил Дудаков.

Согласно заявлению офиса торгового представителя США Джеймисона Грира, США вводят торговые пошлины в отношении 60 стран из-за их неспособности обеспечить запрет на принудительный труд.

Размер устанавливаемых мер варьируется в зависимости от страны и статуса выполнения требований. Для Канады, Мексики, Великобритании и Индии ставка составит 10%, для ряда других стран, включая государства Европейского союза, 12,5%.

Ранее стало известно, когда США могут принять новые санкции против России.