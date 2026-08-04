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Политика

Трамп встретился с прокурором, которую ранее критиковал

Трамп встретился с прокурором округа Колумбия после критики ее работы
Tom Brenner/Reuters

Президент США Дональд Трамп встретился с прокурором округа Колумбия Дженин Пирро, которую ранее неоднократно критиковал. Встреча прошла в Белом доме в понедельник днем на фоне обсуждений относительно ее дальнейшего пребывания в должности, сообщает телеканал ABC.

Трамп прежде заявлял, что Пирро допустила ошибку, прекратив дело о повреждении Зеркального пруда в Вашингтоне. По его словам, обвинения были сняты из-за позиции суда, который якобы мешал работе прокуратуры.

В апреле президент распорядился провести ремонт пруда, заменив его покрытие на синий цвет, символизирующий флаг США. Однако спустя несколько дней вода в водоеме позеленела, что потребовало дополнительных работ. Позже Трамп связал порчу покрытия с действиями вандалов. В этом инциденте власти обвинили бывшего участника олимпийской сборной США по гребному слалому Дэвида Херна. Ему грозило до 10 лет тюремного заключения.

В итоге прокуратура закрыла дело, установив, что повреждения стали результатом неправильной установки, выполненной подрядчиком Atlantic Industrial Coatings (AIC), а также спешки с завершением проекта к мероприятиям, посвященным 250-летию Америки.

Ранее Трамп назвал главную угрозу безопасности Европы.

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