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Политика

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Швеции

МИД Швеции вызвал временного поверенного в делах России из-за событий на Украине
Global Look Press

Министерство иностранных дел Швеции вызвало временного поверенного в делах России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Министерство иностранных дел 3 августа вызвало временного поверенного в делах России в Стокгольме», — говорится в сообщении.

В МИД Швеции уточнили, что поводом стали события на Украине.

Накануне издание Economist сообщило, что удары России по украинским портам создают новую угрозу для экономики страны. СМИ спрогнозировало, что увеличение количества атак на порты Одессы, Черноморска и Южного (оба — в Одесской области) может серьезно ударить по экспорту украинского агросектора, так как через них проходит 90% поставок зерновых и масляничных культур.

В ночь на 31 июля ВС РФ атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок украинской армии. В результате ударов в порту Одесса были поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для Вооруженных сил Украины. Кроме того, при переходе морем южнее Одессы под удар российских сил попал сухогруз, осуществлявший доставку военного груза в один из портов Украины.

Ранее в Китае оценили предсказание Путина о распаде Украины.

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