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Политика

Развожаев рассказал, как будут проходить занятия в школах Севастополя с 1 сентября

Развожаев: школы Севастополя с 1 сентября будут работать в очном формате
Евгений Биятов/РИА Новости

Занятия в школах Севастополя с 1 сентября будут проходить в очном формате, дистанционное обучение вводить не планируется. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, при действующих ограничениях в электроснабжении обеспечить качественное дистанционное обучение невозможно, поэтому «удаленка» не рассматривается.

«Дети должны учиться в классах», — написал он.

Развожаев отметил, что текущая обстановка требует гибкого подхода. Продолжительность уроков, расписание и другие организационные вопросы будут обсуждаться учителями и руководителями школ на августовском педагогическом совете.

Кроме того, с начала учебного года к обычному режиму вернутся и детские сады.

«Все садики будут работать полноценно, по месту жительства, как это и должно быть», — отметил губернатор.

20 мая в севастопольской школе №13 обвалился балкон, на котором выпускники устроили фотосессию. Выяснилось, что балкон был переделан из козырька, а дети одновременно прыгнули на нем ради эффектного фото. При этом в прошлом году в школе сделали ремонт, на который потратили 156,5 млн рублей. В результате ЧП пострадали 10 подростков.

Ранее в Севастополе ограничили электроснабжение из-за перегруза сетей.

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