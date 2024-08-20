Путин рассказал о будущем российских детей

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что дети в стране должны ощущать уверенность на своей родной земле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наша цель — обеспечить силу России, чтобы наши дети и внуки могли чувствовать себя в безопасности и комфортно на своей территории», — отметил Путин во время встречи с волонтерами, проходящими обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе.

20 августа президент России Владимир Путин заявил, что страна будет непобедима, пока в ней есть такие люди, как добровольцы, проходящие обучение перед отправкой в зону специальной военной операции в Чечне. Это мнение он озвучил, общаясь с бойцами, которые проходят подготовку в Российском университете спецназа.

Также сегодня Путин посетил место захоронения первого президента Чечни, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Ранее в ходе кавказского визита Путин поручил прокуратуре и следователям помочь матерям Беслана.