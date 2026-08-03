Профессор раскрыл, как удары ВС РФ с воздуха приближают поражение Украины

Воздушные атаки ВС РФ ускоряют поражение Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала Гленна Дизна высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Он указал, что помимо блокировки украинских портов в Черном море, воздушные атаки России нацелены на «самую разную инфраструктуру», которая работает на ВСУ. Кроме того, действия ВС РФ приводят к закрытию заправок в восточной Украине, что мешает передвижению на автомобилях, подчеркнул профессор.

Воздушная кампания российской армии «ускоряет поражение Украины», и ВСУ не в силах этому противостоять, считает Миршаймер. Аналитик предположил, что в итоге «украинская экономика и ее инфраструктура будут разрушены».

Параллельно ВС РФ будут улучшать положение на поле боя, и вскоре «возьмут под контроль весь Донбасс». Миршаймер подчеркнул, что не видит предпосылок перелома ситуации в пользу Украины.

Он также заявлял, что блокировка черноморских портов может иметь крайне тяжелые последствия для экономики Украины. По его словам, в случае прекращения работы морских портов Украина фактически окажется страной без полноценного выхода к морю. Миршаймер отметил, что до начала конфликта через Одессу проходило около 70% украинского экспорта.

Ранее в Совфеде объяснили удары по Одессе.