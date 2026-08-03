В МИД России допустил использование ядерного оружия для защиты союзников

Стратегия Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и военная доктрина России предполагают использование ядерного оружия для защиты союзников в случае нападения. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.

По словам дипломата, такая стратегия в числе современных вызовов и угроз коллективной безопасности ОДКБ отмечает «возможность увеличения числа государств, обладающих военными ядерными потенциалами, а также распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки».

«Принятые в развитие данной Стратегии документы, а также военная доктрина Российской Федерации предполагают возможность использования ядерного оружия, в том числе и для защиты союзников в случае нападения», - сказал Васильев.

Так он ответил на вопрос, может ли Россия по аналогии с Белоруссией разместить свое ядерное оружие в других странах ОДКБ.

В середине июня президент Белоруссии Александр Лукашено заявил, что его страна может служить примером для других государств в вопросе контроля над ядерными материалами. Минск располагает ядерным сырьем, однако его использование полностью контролируется Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), и у мирового сообщества нет претензий.

Ранее в МИД РФ отвергли идею о мире без ядерного оружия.