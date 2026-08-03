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Политика

Эксперт о скрытом посыле заявлений Лаврова: «Фактически это признание»

Историк Латышев: слова Лаврова о здоровой злости – ответ на ловушку Запада
Сергей Гунеев/РИА Новости

Слова главы российского МИД Сергея Лаврова о роли Запада в конфликте на Украине можно считать ответом на ультиматум Москве – он дал понять, что Россия не подчинится и не согласится на заморозку боевых действий. Кроме того, глава дипведомства фактически признал, что конфликт разгорелся из-за расставленной западниками ловушки, заявил в беседе с Tsargrad.tv журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев.

Он назвал слова Лаврова ответом на переговоры украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и обещание ввести новые «адские санкции» в отношении России. Кроме того, министр ответил на выдвинутый Москве Западом «ультиматум», по которому для переговоров требуется объявить перемирие и «замереть на линии соприкосновения», отметил Латышев.

«[Этот ультиматум] предусматривает сохранение нацистского режима в Киеве, его способность постоянно держать на мушке Россию, введение западных войск, то есть оккупацию Украины. Причём западники, отметил министр, даже не собираются с этим спешить, полагая, что время работает на них и Киев», ― заявил журналист.

Он добавил, что такие разговоры о мире направлены на обесценивание достижений ВС РФ на фронте и обман российской стороны. Латышев также напомнил, что Лавров затронул вопрос начала конфликта на Украине, подчеркнув в этом роль западных стран, которые стремились дестабилизировать Россию.

«Фактически это признание, что Москва попала в умело расставленный для неё на Украине западниками капкан», ― отметил эксперт, добавив, что и сегодня как США, так и страны ЕС продолжают воевать против России через Украину «с разной степенью остервенелости».

Напомним, Сергей Лавров призвал страну «обрести здоровую злость» во внешней политике и не поддаваться эмоциям. По его словам, весь Запад выступил против Москвы и через Украину добивается перемирия на нынешней линии соприкосновения с последующим вводом многонациональных сил. Глава МИД назвал такой подход ультиматумом и заявил, что Россия на него не согласится, подробности ― в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров рассказал о попытках Запада «возбудить» российское общество.

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