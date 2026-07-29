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Политика

Лавров рассказал о попытках Запада «возбудить» российское общество

Лавров: Запад с остервенением воюет против России через Украину
Сергей Гунеев/РИА Новости

Страны Запада с разной степенью остервенения воюют против России через Украину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

По его словам, Запад думал, что Россия «в кармане». Когда президент Владимир Путин пришел к власти, он был открыт к равноправному стратегическому партнерству с Западом, но все изменилось после Мюнхенской речи, отметил дипломат.

Сейчас бывшие союзники России, а именно англосаксы, «с разной степенью остервенелости» — Великобритания больше, США чуть поменьше — воюют против российского государства через Украину, накачивая ее самыми современными вооружениями, производя для нее новые смертоносные и высокотехнологичные противоракетные системы, заявил Лавров.

Министр обратил внимание, что РФ начала СВО в условиях, когда российское общество было удовлетворено в целом своим жизненным уровнем, но Запад это не устраивало. По словам Лаврова, западные политики хотели возбудить российское общество против власти и готовили провокации.

Ранее Лавров объяснил появившиеся в Европе сообщения об «успехах» Украины.

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