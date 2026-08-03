Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украины

Новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины станет бывший министр внутренних дел страны Игорь Клименко. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого приводит телеканал ТСН.

«На этой неделе состоится заседание специального формата СНБО... Новым секретарем СНБО станет Игорь Клименко», — сказал Зеленский.

31 июля он исключил ряд экс-руководителей украинских министерств и ведомств из состава (СНБО) в связи с кадровыми перестановками в руководстве страны.

24 июля Зеленский заявил, что Клименко перейдет на работу в СНБО. Он уточнил, что решение принято с учетом опыта чиновника в системе МВД. Как отметил украинский лидер, Клименко будет заниматься вопросами внутренней безопасности, координацией работы силовых и оборонных ведомств, а также противодействием российским киберугрозам и организованной преступности.

Ранее Зеленскому предрекли свержение при одном кадровом решении.