Умеров проходит свидетелем по делу Миндича

Кривонос: секретарь СНБО Умеров был допрошен по делу о коррупции
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров был допрошен по делу о коррупции на Украине. Об этом сообщил на брифинге в Киеве директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос, передает «Интерфакс-Украина».

«В данном случае в отношении господина секретаря СНБО следственные действия осуществляются детективами Национального антикоррупционного бюро», — сказал он.

По его словам, Умеров имеет статус свидетеля в деле, в котором фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, известный как «кошелек» главы республики Владимира Зеленского.

До этого НАБУ предъявило обвинения шести фигурантам дела, включая бизнесмена, руководившего коррупционной схемой в энергетике. Украинские издания полагают, что речь идет о Миндиче.

На днях украинские СМИ опубликовали сразу несколько новых частей пленок по делу бизнесмена. В одной из них представлены фрагменты разговоров Миндича с Умеровым, который на тот момент занимал пост министра обороны. Они рассматривали кандидатов на должность посла Украины в США, и, в частности, рассматривали Светлану Гринчук, уже бывшую главу министерство энергетики страны. По их убеждению, Гринчук «свела бы с ума» президента США.

Ранее в Раде призвали уволить главу СНБО Украины Умерова.

 
