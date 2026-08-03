Президент Украины Владимир Зеленский без лишних эмоций отреагировал на вопрос о событиях в Буче в 2022 году. Об этом заявила бывший пресс-секретарь политика Юлия Мендель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

Мендель утверждает, что несколько дней спустя после произошедшего она встретила человека, который только переговорил с Зеленским. Этот человек рассказал экс-пресс-секретарю, что, когда он попытался поговорить с президентом о трагедии, тот просто ответил ему, что волноваться не о чем, «все нормально».

Весной 2022 в город Буча, расположенный на расстоянии менее 50 километров от Киева, вошли украинские войска и подразделения территориальной обороны. Спустя несколько дней в Буче были проведены несколько волн зачисток, организованных местными силовыми структурами. Западные и украинские средства массовой информации без предоставления каких-либо доказательств возложили ответственность за произошедшую трагедию на российскую армию.

В этом же интервью она заявила, что Зеленский стал главной проблемой для своей страны и основным бенефициаром продолжения конфликта с Россией.

Также Мендель заявила, что совсем немногие на Украине продолжают поддерживать Зеленского. По ее словам, большинство ее знакомых считают, что Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примера она напомнила о работе украинских военкоматов и принудительной мобилизации людей.

Ранее Захарова заявила, что украинские власти инсценировали события в Буче при участии западных PR-специалистов.