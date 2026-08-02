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Политика

Мендель раскрыла, много ли людей на Украине поддерживают Зеленского

Мендель: совсем немногие продолжают поддерживать Зеленского на Украине
Teresa Suarez/Pool via Reuters

Совсем немногие на Украине продолжают поддерживать президента Владимира Зеленского. Об этом заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в интервью французскому изданию Journal du Dimanche (JDD).

«Очень немногие. Те, кто его по-прежнему поддерживает, зачастую работают на правительство или получают прямую выгоду от существующей системы», — сказала Мендель.

Она отметила, что большинство ее знакомых считают, что Украина при Зеленском превратилась в автократию. В качестве примера она напомнила о работе украинских военкоматов и принудительной мобилизации людей.

«Зеленский попрал доверие людей к государству, и это подорвало всякую мотивацию сражаться», — добавила она.

Согласно опросу украинской независимой исследовательской компании Rating Group, Зеленский занимает лишь четвертое место в рейтинге доверия населения Украины. Отмечается, что самый высокий уровень доверия у посла Киева в Великобритании, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного — 70%. На втором месте оказался бывший министр обороны Украины Михаил Федоров — 65%, за ним глава офиса президента Кирилл Буданов — 62%. И только потом, как следует из результатов исследования, Зеленский с 59%.

Ранее Мендель обвинила Зеленского в манипуляции обществом.

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