На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Латвия с 2022 года направила Украине военную помощь более чем на €500 млн

С начала СВО Латвия передала Украине военную помощь в размере более €500 млн
true
true
true
close
Global Look Press

С 2022 года власти Латвии оказали Украине военную помощь на сумму, превышающую €500 миллионов. Об этом сообщает информационный портал Delfi со ссылкой на Министерство обороны республики.

По данным ведомства, в 2022 и 2023 годах Рига направила на военную помощь Киеву в общей сложности €370 миллионов , а в 2024 году – €134,8 миллиона . Подчеркивается, что ежегодные расходы на эти цели в 2025 и 2026 годах составят не менее 0,25% от ВВП страны. Сообщается, что балтийская республика поставила Украине, в частности, беспилотные летательные аппараты, вертолеты, гаубицы, боеприпасы, противотанковое вооружение, системы противовоздушной обороны, бронированные машины Patria, радары, наземные транспортные средства и индивидуальное снаряжение.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о том, что правительство страны выделит не менее €2 миллионов на закупку американского вооружения для нужд Украины.

Ранее глава минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ рассчитывают получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами