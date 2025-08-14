Латвия с 2022 года направила Украине военную помощь более чем на €500 млн

С начала СВО Латвия передала Украине военную помощь в размере более €500 млн

С 2022 года власти Латвии оказали Украине военную помощь на сумму, превышающую €500 миллионов. Об этом сообщает информационный портал Delfi со ссылкой на Министерство обороны республики.

По данным ведомства, в 2022 и 2023 годах Рига направила на военную помощь Киеву в общей сложности €370 миллионов , а в 2024 году – €134,8 миллиона . Подчеркивается, что ежегодные расходы на эти цели в 2025 и 2026 годах составят не менее 0,25% от ВВП страны. Сообщается, что балтийская республика поставила Украине, в частности, беспилотные летательные аппараты, вертолеты, гаубицы, боеприпасы, противотанковое вооружение, системы противовоздушной обороны, бронированные машины Patria, радары, наземные транспортные средства и индивидуальное снаряжение.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о том, что правительство страны выделит не менее €2 миллионов на закупку американского вооружения для нужд Украины.

Ранее глава минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ рассчитывают получить от Латвии 42 бронетранспортера Patria.